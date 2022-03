CdS - Il Napoli guarda a Verona per il mercato: Barak è la prima scelta, ma non l'unica

In primis Antonin Barak, già in doppia cifra di gol quest'anno, che sarebbe la primissima scelta per la trequarti azzurra

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli guarda molto in casa Hellas Verona per quel che concerne il mercato. E, secondo il Corriere dello Sport, 2-3 giocatori che a Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis piacciono ci sono. In primis Antonin Barak, già in doppia cifra di gol quest'anno, che sarebbe la primissima scelta per la trequarti azzurra. Ma anche Adrien Tameze e Ivan Ilic stuzzicano il palato della dirigenza partenopea.