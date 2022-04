CdS - Il Napoli ha chiesto informazioni al Sassuolo per Frattesi: su di lui altri tre club di A

Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo, è certamente tra i giocatori più richiesti in Serie A

Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo, è certamente tra i giocatori più richiesti in Serie A: come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo sarebbe conteso da Juventus ed Inter, ma non sarebbe da sottovalutare l'interesse di Roma, che vorrebbe riportare il giocatore nella capitale, e Napoli, che avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo sul prezzo. I neroverdi, dal canto loro, valutano il cartellino di Frattesi circa 25 milioni di euro.