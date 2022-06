CdS - Il Napoli ha fatto intuire a Koulibaly di non potersi spingere oltre i 4mln d'ingaggio

Il Napoli ha fissato un nuovo tetto ingaggi: 3,5 milioni di euro. Ma per Kalidou Koulibaly si spingerebbe un pochino più in là, non troppo

Il Napoli ha fissato un nuovo tetto ingaggi: 3,5 milioni di euro. Ma per Kalidou Koulibaly si spingerebbe un pochino più in là, non troppo, come scrive il Corriere dello Sport: "Il mercato finirà per orientare la tendenza del Napoli che verrà, che ha lasciato intuire a Koulibaly di non potersi spingere oltre gli otto (e sono sempre lordi) per un eventuale rinnovo che dovrà essere affrontato insieme a Fali Ramadani".