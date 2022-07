CdS - Il Napoli ha un ostacolo per Dybala: Roma in pole, anche senza fare offerte

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter è fuori dai giochi e il Milan non è mai parso davvero in corsa

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter è fuori dai giochi e il Milan non è mai parso davvero in corsa. Allora adesso, in Italia, è corsa a due tra Roma e Napoli. Tiago Pinto, per quanto riguarda i giallorossi, attende il via libera dei Friedkin per presentare un'offerta che possa accontentarlo. L'ex Juventus ha aperto all'ipotesi capitolino, convinto dall'ambizione di José Mourinho.

Derby del Sole

Sullo sfondo resta il Napoli, che con i soldi risparmiati per Kalidou Koulibaly potrebbe offrire 6 milioni annui. Ma c'è un grosso ostacolo chiamato diritti d'immagine: l'argentino non vuole cederli, il presidente De Laurentiis non li ha mai lasciati nella sua era. Tutto in bilico dunque, ma per la Joya si prospetta un Derby del Sole.