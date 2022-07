Cds - Il Napoli non vuole vendere Politano e spara alto per la cessione: la cifra

Matteo Politano vuole partire, lo ha ribadito a Giuntoli appena arrivato a Dimaro, ma il club non ha intenzione di svendere il giocatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano vuole partire, lo ha ribadito a Giuntoli appena arrivato a Dimaro, ma il club non ha intenzione di svendere il giocatore, anzi non ha intenzione di venderlo, ma se l'idea di Matteo non cambierà saranno prese in considerazione soltanto offerte importanti. La valutazione di partenza si aggira intorni ai 15-20 milioni. Il Valencia si è defilato avendo preso Castillejo. Lo scrive il Corriere dello Sport.