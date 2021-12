CdS - Il Napoli pensa a Digne, ma costa troppo: pronta l'alternativa

Non solo il difensore centrale, ora fondamentale dato che Manolas è andato via. Serve anche un terzino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per quel che riguarda la fascia sinistra, il prediletto resta Reinildo Mandava del Lille: ha 27 anni e il contratto in scadenza a giugno, ma da un po' l'obiettivo è provare ad anticipare il colpo. Altro profilo prospettato, ma dai parametri molto elevati, è Lucas Digne dell'Everton (28 anni). Tutto aperto, insomma.