Cds - Il Napoli ripensa a Kilman, ma spunta vecchio obiettivo dall'Arsenal

Per la difesa, come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha ricominciato a pensare a Kilman (26) del Wolverhampton. Il primo amore non si scorda mai neanche al mercato dei centrali difensivi. Certo il prezzo è alto, 40 milioni di euro, anzi 40 di sterline, e non è mai stato giusto. Dalla memoria dello scouting è emerso un pupillo del passato: Jakub Kiwior (23). Il centrale difensivo polacco è già stato un’idea prima del Mondiale; all’Arsenal ha trovato spazi stretti. Ed è ritornato a essere un’idea.