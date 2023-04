CdS - Il Napoli sfida l’Inter sul mercato: nel mirino un centrale dell’Union Berlino

Anche il Napoli, si legge, ci sta facendo un pensierino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L'Inter scandaglia il mercato dei difensori visto che il reparto, con Skriniar già di fatto perso e De Vrij e D'Ambrosio entrambi in scadenza, rischia di vivere una vera e propria rivoluzione. Uno dei profili presi in considerazione è Danilo Doekhi, 24enne olandese dell'Union Berlino, che l'ha tesserato a zero l'estate scorsa e, dopo un campionato di vertice, lo valuta circa 15 milioni di euro. Anche il Napoli, si legge, ci sta facendo un pensierino. Lo scrive il Corriere dello Sport.