CdS - Il Newcastle torna su Milik: inglesi pronti a investire sul polacco

La Roma è sfumata, la Juve è stata solo una suggestione, il Napoli rappresenta il suo passato. Cosa ne sarà del futuro di Arek Milik? L'edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport fa sapere che potrebbe tornare alla carica del polacco il Newcastle che cerca una punta, che aveva chiesto informazioni su di lui già tempo fa e che sarebbe disposto a investire sul centravanti ex Ajax. In corsa per Milik resta anche il Valencia.