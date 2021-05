Cds - Il Verona sarà motivato per mettersi in vetrina: almeno in due nel mirino del Napoli

Il Verona ha vinto una sola volta nelle ultime dodici giornate, ma davanti a Gattuso può trovare le giuste motivazioni, scrive il Corriere dello Sport ricordando l'energia che all'andata aveva permesso di rimontare sul 3-1 i partenopei. Ma non solo: "Anche per esporre in vetrina i gioielli che hanno un certo mercato: si va da Faraoni a Zaccagni, in particolare. Col trequartista - in gol un girone fa - che è sempre nel mirino del Napoli. Il reparto del Verona poggia soprattutto su di lui, visto che domani sera Barak dovrà scontare un turno di squalifica. Possibile anche l'impiego di Bessa dal primo minuto, a ridosso dell'unica punta che dovrebbe essere Kalinic".