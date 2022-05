Cds - In caso di cessioni, Giuntoli è pronto: non molla Berardi e Barak

In attesa di capire il futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian, il Napoli studia colpi potenziali che soltanto le cessioni sbloccherebbero

In attesa di capire il futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian, il Napoli studia colpi potenziali che soltanto le cessioni sbloccherebbero, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, che parte dal possibile addio dello spagnolo, nel mirino dell'Atletico e dello stesso Real, che può lasciare il posto ad Antonin Barak del Verona. Piace molto anche Berardi del Sassuolo che valuta i suoi uomini proprio come una gioielleria di lusso (se dovesse uscire un esterno, su tutti Politano), ma anche Adam Hlozek, 19enne attaccante jolly dello Sparta Praga che costa 20mln. Riflessioni sull'austriaco Marko Arnautovic del Bologna mentre in difesa spunta Josè Luis Palomino dell'Atalanta.