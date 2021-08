Cds - Individuato il profilo numero 1 per il centrocampo: il Napoli guarda ancora in Inghilterra

Il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, guarda in Inghilterra per rafforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità resta quella del terzino sinistro ed i nomi in cima alla lista sono quelli di Emerson Palmieri del Chelsea e Kostas Tsimikas del Liverpool. Gli azzurri hanno chiesto il prestito per entrambi ma al momento sia Blues che Reds hanno detto no. La situazione però, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe cambiare.

Quindi il centrocampista, con Sander Berge individuato come profilo numero 1: lo Sheffield dovrà cederlo, ma visto l'investimento da oltre 20 milioni nel gennaio 2020 non sarà semplice trovare la quadra.