CdS - Insigne, ADL propone rinnovo fino al 2026 a cifre più basse: forse medierà Spalletti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna così la trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: "Un nuovo contratto di cinque anni, a cifre più basse, è stato proposto e chissà se verrà ritoccato. L'accordo andrà trovato entro fine mercato, poi forse toccherà anche a Spalletti mediare se necessario". La fumata bianca, per questi motivi, è ancora lontana. La scadenza dell'attuale accordo è fissata per il giugno del 2022.