CdS - Insigne in bilico, ADL non aumenta offerta e il Toronto lo corteggia

Futuro in bilico per Lorenzo Insigne, le ultime sul rinnovo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il manager ha dichiarato che l'offerta del Napoli da 3,5 milioni di euro - «con una stragrande maggioranza di bonus» - non è ritenuta congrua, mentre il club è fermo su una posizione diametralmente opposta. Da gennaio, nel frattempo, Insigne acquisirà lo status di parametro zero e dunque sarà libero di firmare per qualsiasi club. Nonché di valutare anche un cambio di vita: il Toronto, infatti, vorrebbe portarlo in MLS".