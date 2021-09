CdS - Inter ancora molto interessata a Insigne: l'offerta rifiutata dal Napoli

Nella serata di ieri è andato in scena un summit tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, per gettare le basi della trattativa per il rinnovo di contratto. Ma c'è un altro club che resta interessato al capitano del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter resta vigile, ancora molto interessata dopo il tentativo e l'offerta di agosto: 10 milioni di euro più il cartellino di Sanchez, puntualmente rifiutata dal Napoli".