Cds - Inter vuole Insigne: aspetterà pure gennaio, pronti 7mln alla firma e 6 l'anno

L'Inter non ha alcuna intenzione di mollare Lorenzo Insigne. Se non si raggiungerà un accordo entro il 31 agosto, l'Inter ci riproverà a parametro zero alle seguenti condizioni svelate dal Corriere dello Sport: 7 milioni alla firma per lui più 6 all'anno fino al 2026 per un totale di 31 milioni destinati solo al capitano azzurro.