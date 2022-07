CdS - Intesa Napoli-Monza per Petagna! C'è anche il sì del giocatore: le cifre

Il Monza prenota Andrea Petagna. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la trattativa col Napoli è in stato avanzato

Il Monza prenota Andrea Petagna. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la trattativa col Napoli è in stato avanzato: "E' stata raggiunta un’intesa di massima con il Napoli, sulla base di 5 milioni per il prestito e 10 come riscatto. E anche il sì della punta, seguita in un primo momento da Torino e Sampdoria, è in cassaforte nonostante la sua iniziale riluttanza a lasciare la Campania".