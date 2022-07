Cds - Inutili le offerte al Brighton, Ostigard vuole solo il Napoli e l'accordo è totale

In attesa di capire il futuro di Koulibaly, il ds Giuntoli è intenzionato a definire il pacchetto arretrato con l'arrivo del quarto centrale.

Il nome è sempre quello di Leo Skiri Ostigard, difensore del Brighton, ammirato al Genoa, cresciuto nel mito di Fabio Cannavaro: "Le carte erano già in ordine sul tavolo ma poi, al cospetto di un'offerta più vantaggiosa del Torino, gli inglesi le hanno mescolate; salvo poi scontrarsi con il rifiuto di Leo. Sì: lui vuole soltanto il Napoli e il Napoli lo ha scelto già da tempo. In largo anticipo rispetto alla concorrenza: Giuntoli è stato anche a Londra, di recente, e ha incontrato più volte il suo manager: l'accordo è totale e Ostigard resta in attesa di raggiungere la squadra magari già a Dimaro. Con il giocatore e il suo manager Solbakken la storia è confezionata a dovere: armonia totale. Tale che Leo ha rifiutato qualsiasi alternativa nonostante l'insistenza del Brighton".