Cds - Juan Jesus-Napoli, al momento niente accordo: c'è anche il Milan oltre a club esteri

Lobotka ha firmato e non resta che attendere l'annuncio, Rrahmani e Di Lorenzo dialogano con la società e di recente s'è aggiunto anche Juan Jesus

Si lavora ai rinnovi. Lobotka ha firmato e non resta che attendere l'annuncio, Rrahmani e Di Lorenzo dialogano con la società e di recente s'è aggiunto anche Juan Jesus , scrive il Corriere dello Sport raccontando che il difensore brasiliano da qualche settimana ha acquisito la cittadinanza italiana e lo status di parametro zero: " Il suo contratto scadrà a giugno e così un po’ di club hanno cominciato a fiutare l’affare, valutando proposte lusinghiere che in questa fase rappresentano ancora un’alternativa alla priorità chiamata Napoli.

L'offerta di rinnovo al momento non collima con le aspirazioni di Juan. E non per una questione economica. A quanto pare la storia è relativa alla durata del nuovo, eventuale rapporto: Jesus vorrebbe un prolungamento almeno biennale, mentre il Napoli continua a prospettare la medesima formula delle stagioni precedenti. Gli estimatori, nel frattempo, cominciano a pensare al tackle a zero: Siviglia, Milan, Lione e un paio di squadre di Premier lo seguono con attenzione. Si vedrà. Partendo da un presupposto: il club azzurro vuole rinnovare e il giocatore pure".