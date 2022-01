CdS - Julian Alvarez nel mirino: il Napoli ha chiara la strategia per l'argentino

Napoli su Julian Alvarez, la stella del River Plate che si sta prendendo il mercato europeo. Se ne parla in Argentina e arrivano conferme anche in Italia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad esempio, scrive: "Il Napoli finge di starsene un po’ in disparte, come se l’affare non interessasse, e la valutazione certo ha un peso, può distrarre o indurre in riflessioni: ma prima ci sono le tentazioni e quelle restano".