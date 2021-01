CdS - Juventus, sfuma Llorente: il Napoli non lo lascia andare prima della scadenza

Fernando Llorente resta a Napoli fino a giugno. Un sicuro partente di gennaio è diventato, all'improvviso, incedibile. L'emergenza in attacco ha fatto cambiare i piani del Napoli. Il club di De Laurentiis ha deciso che lo spagnolo non partirà prima della scadenza di contratto, una vera e propria beffa per la Juve che aveva pianificato il ritorno dello spagnolo in bianconero. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. A questo punto, la Juve sarà costretta a cambiare obiettivo. Andrà su Pavoletti, Pellé o Depay del Lione.