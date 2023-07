CdS - Kilman e Le Normand hanno costi (quasi) insostenibili: da qui lo sprint per Itakura

"Puntare su Ko Itakura significa anche trattare un ingaggio che ha basi decisamente inferiori di quelle dei due terribili avversari".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Max Kilman e Robin Le Normand "hanno un appeal possente e però anche costi (quasi) insostenibili". A scriverlo è il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione anche su Ko Itakura: "Per consegnare l’eredità di Kim a Ko Itakura, al Napoli basterebbero una quindicina di milioni di euro: meno, assai meno di quelli che il Wolverhampton sogna di incassare per Kilman (quaranta) e della clausola di Le Normand (cinquanta).

Per starsene al sicuro, senza più preoccupazioni né vuoti e per non dare scossoni al bilancio a cui De Laurentiis riserva rigoroso rispetto, puntare su Ko Itakura significa anche trattare un ingaggio che ha basi decisamente inferiori di quelle dei due terribili avversari".