Cds - Kim allo United per 58mln, ci siamo: solo scelta di cuore gli farebbe cambiare idea

Il Napoli, a meno di una clamorosa scelta di cuore, dovrà fare a meno di Kim. Il totem della difesa, scrive il Corriere dello Sport, che lo United vuole portare in Premier sfruttando la clausola e versando nelle casse azzurre 58 milioni di euro. Un patrimonio da investire un po’ qua e un po’ là. Un po’ a centrocampo e un po’ in difesa. Senza trascurare il resto, per carità: il futuro dei campioni d’Italia è già cominciato.