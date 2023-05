Cds - Kim andrà allo United: pianificato il primo colpo di mercato

Kim Min-Jae aspetta che apra la finestra, poi volerà al Manchester United, e quei cinquantotto milioni (in parte) saranno utilizzati per il sostituto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-Jae aspetta che apra la finestra, poi volerà al Manchester United, e quei cinquantotto milioni (in parte) saranno utilizzati per acquistare il suo erede, che sia Scalvini o anche no, uno straniero, con il quale rimettere a posto il muro di questo campionato con la miglior difesa. Sarà probabilmente il primo passo del mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.