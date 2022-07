CdS - Kim aspetta ok per volare in Italia: sarà inserita clausola nel contratto

Kim si avvicina al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, l'affare è in via di definizione, col Fenerbahçe c'è poco altro da dire

Kim si avvicina al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, l'affare è in via di definizione, col Fenerbahçe c'è poco altro da dire dopo che Giuntoli ha chiarito al club turco la disponibilità a coprire per intero la clausola da 20 milioni. Con il calciatore, che firmerà un contratto fino al 2027, si discute dei dettagli, come l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria da almeno 40 milioni. Quando tutto sarà stato chiarito, il giocatore sbarcherà in Italia per le visite mediche, la firma sul contratto e la stretta di mano con Spalletti e i nuovi compagni. Kim guadagnerà 2,5 milioni a stagione e nel contratto, come confermato dalla Turchia, potrebbe essere inserita una clausola tra i 40 e i 45 milioni di euro.