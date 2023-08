Cds - Koopmeiners incedibile, ma spunta una promessa di Percassi al Napoli

L'Atalanta ha ribadito al Napoli che Koopmeiners non è in vendita, non a trenta milioni, forse neppure a quaranta

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Atalanta ha ribadito al Napoli che Koopmeiners non è in vendita, non a trenta milioni, forse neppure a quaranta, perché sarebbe complicato, quasi impossibile, poi cercare un sostituto. Ma poi, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Dea ha promesso di avvisare il Napoli, nel caso cambi qualcosa nelle proprie intenzioni.