CdS - Koulibaly, il City tornerà alla carica: manca poco per chiudere l'affare

Ora si punta su Messi, ma molto presto il Manchester City tornerà alla carica per Kalidou Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che gli inglesi non hanno ancora soddisfatto le richieste del Napoli per la cessione del forte difensore senegalese, ma quando la trattativa ripartirà, si potrà chiudere in breve tempo. Il centrale è in attesa e aspetta novità dal suo procuratore, Ramadani, che sta gestendo l'affare mediando tra le due società.