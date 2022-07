CdS - Koulibaly l'unica eccezione: ADL rivede il tetto ingaggi

TuttoNapoli.net

"Napoli, Koulibaly l'unica eccezione: ADL rivede il tetto ingaggi" scrive il Corriere dello Sport. Il futuro di KK continua a tenere banco in casa partenopea. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023, piace alla Juve e non solo. Il Comandante sarà il nuovo capitano del Napoli e ADL è pronto a rivedere il tetto ingaggi, facendo un'unica eccezione per Koulibaly: "pur non arrivando a confermare in toto i 6 milioni più bonus di uno stipendio valido fino al prossimo 30 giugno sarebbe disposto a un ritocco importante rispetto alla prima proposta già rifiutata per convincerlo a rinnovare. Per cinque anni".