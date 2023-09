Cds - Kvaratskhelia, distanza enorme sul rinnovo: l'agente è tornato in Georgia

Non c'è accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di distanza enorme in termini di cifre tra le parti

Non c'è accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di distanza enorme in termini di cifre tra le parti: "L’agente georgiano è arrivato in Italia per discutere del rinnovo del contratto di Kvaratskhelia e soprattutto del ritocco del suo ingaggio da 1,4 milioni a stagione fino al 2027, ma i colloqui con De Laurentiis non sono decollati. Troppa distanza tra domanda e offerta: 5 milioni più uno di bonus, la richiesta; aumento fino a 3-3,5 milioni la controproposta del club. Forbice molto, molto ampia. Domenica, poi, il manager è partito per la Georgia con il suo giocatore. Senza accordo".