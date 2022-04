Cds - Kvaratskhelia ha scelto il Napoli: Giuntoli ha quasi definito ogni dettaglio

Sempre più conferme per la trattativa che porterebbe a giugno in maglia azzurra l'ala sinistra georgiana Khvicha Kvaratskhelia.

Sempre più conferme per la trattativa che porterebbe a giugno in maglia azzurra l'ala sinistra georgiana Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella sua edizione online, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere la trattativa ed ha quasi definito ogni dettaglio dell’affare con i dirigenti della Dinamo Batumi. Il classe 2001 è affascinato dall’Italia e ha scelto il Napoli, che sta seguendo davanti alla tv in queste ultime partite di campionato nella corsa scudetto. Il Napoli è pronto a investire otto milioni su questo talento, sul tavolo c’è un contratto fino al 2027.