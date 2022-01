CdS - L'arrivo di Tuanzebe slitta di qualche giorno: il motivo

L'annuncio dell'ingaggio di Axel Tuanzebe dallo United, in prestito, slitta di qualche giorno: questioni burocratiche, magari fastidiose, però sotto controllo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il difensore inglese, anni 24, scelto come sostituto di Manolas, arriverà in Italia per le visite mediche appena risolti gli ultimi intoppi di carattere burocratico. Piccolo ritardo preventivato.