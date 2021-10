CdS - L'Arsenal punta Insigne! E' in prima fila per approfittarne a zero

Passi in avanti tra il Napoli e Insigne per il rinnovo di contratto, ma al momento non c'è ancora accordo e molti club sperano che non arrivi mai l'intesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, scrive: "L’Arsenal sta lì, avanti alle altre, ed eventualmente, a parametro zero, poi si aprirebbero scenari imprevedibili che riguarderebbero l’Europa intera, quella che conta, quella che sogna di arrivare all’affare senza sganciare un euro per l’acquisto".