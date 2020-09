CdS - L'Inter ha offerto Candreva per Meret: risposta secca di De Laurentiis

L'Inter vuole Alex Meret e ci sta provando tramite il suo agente Federico Pastorello che è anche il procuratore di Candreva. Da qui l'idea, secondo il Corriere dello Sport, di inserire proprio l'esterno come contropartita in una trattativa ancora tutta da imbastire col Napoli. Ma la risposta di De Laurentiis è stata secca: no. Nel senso che Candreva non interessa e che Meret va via solo per un'offerta da 50 milioni di euro.