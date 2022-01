CdS - La fascia di capitano per convincere Koulibaly: il Napoli spinge per il rinnovo

Kalidou Koulibaly è il calciatore più pagato nel Napoli e, con l'addio di Lorenzo Insigne a fine stagione, è destinato a diventarne anche capitano. E il club pensa al rinnovo, come scrive il Corriere dello Sport: “Il club ha l’intenzione di intavolare e, anzi, rilanciare il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque di consegnargli i gradi di capitano che Insigne lascerà a fine stagione. Lui, del resto, è già il Comandante per definizione di Spalletti, il totem dello spogliatoio e della squadra”.