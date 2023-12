CdS - La Fiorentina cerca un bomber a gennaio: il primo nome è un azzurro

Visto che il reparto non sta convincendo, la Fiorentina potrebbe aggiungere un attaccante a gennaio. L'operazione è complicata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Visto che il reparto non sta convincendo, la Fiorentina potrebbe aggiungere un attaccante a gennaio. L'operazione è complicata, dal momento che sono stati investiti circa 38 milioni di euro per l'attacco e che probabilmente servirebbe più un'ala, ma Il Corriere dello Sport fa il punto sugli obiettivi in entrata per i viola.

Il primo nome potrebbe essere il ritorno dianche se la valutazione è alta - intorno ai 20 milioni di euro - e c'è anche un problema di natura tecnica: Victor Osimhen non sarà presente nelle prossime settimane a causa della Coppa d'Africa, il Napoli potrebbe non lasciarlo andare. Un'altra pista porterebbe a Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, che verrà ceduto in inverno. Per lui c'è il problema opposto: anche lui sarà convocato nella competizione internazionale e non sarebbe disponibile se non a partire da febbraio.

L'ultima, invece, porta a Toni Martinez del Porto. Costo più contenuto dei primi due - 10 milioni - e seguito anche dall'Udinese.