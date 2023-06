Cds - La Juve non aspetterà Giuntoli all'infinito: già pronta l'alternativa

La Juventus aspetta trepidante Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli resta la prima scelta della società bianconera

La Juventus aspetta trepidante Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli resta la prima scelta della società bianconera per il ruolo di nuovo direttore sportivo e fra le parti è già stata trovata un'intesa pressoché totale in vista della prossima stagione. Cosa manca? Il via libera di Aurelio De Laurentiis, che ad oggi non è ancora arrivato.

Alla Continassa - scrive il Corriere dello Sport di questa mattina - non si vuole però attendere all'infinito e, se Giuntoli non dovesse riuscire a liberarsi, la Juve metterà un punto confermando la fiducia in blocco all'attuale gruppo di lavoro. In tal senso, arriverebbe una "promozione" per Giovanni Manna (attuale ds della Juventus Next Gen) al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini, nuovo coordinatore tecnico delle squadre bianconere.