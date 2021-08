Cds - Lazio, Basic si è promesso a Sarri: distanza colmabile col Bordeaux

Prima di affondare il colpo per gli ultimi colpi in entrata, la Lazio deve vendere qualche esubero. Uno dei primi nomi in entrata quando gli indici di liquidità lo permetteranno, secondo il Corriere dello Sport, sarà Toma Basic. Il centrocampista del Bordeaux, scadenza 2022, oltre essere accostato al Napoli, è da settimane vicino alla Lazio: i biancocelesti hanno messo sul piatto 7 milioni più tre di bonus, il Bordeaux ne vorrebbe 9 di parte fissa. Una distanza colmabile, anche perché lo stesso giocatore si è promesso a Maurizio Sarri.