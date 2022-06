Cds - Lazio, Hysaj in uscita: piace il figlio di un ex Juventus

Come riportato dal Corriere dello Sport Elseid Hysaj potrebbe lasciare il club biancoceleste in estate.

La Lazio pensa al mercato dei terzini e come riportato dal Corriere dello Sport Elseid Hysaj potrebbe lasciare il club biancoceleste in estate. Per la sua sostituzione la società capitolina potrebbe puntare su Samuele Birindelli, classe 1999 del Pisa, figlio di Alessandro, ex Juventus.