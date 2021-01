CdS - Llorente o Giroud: corsa a due per l'attacco della Juve

Llorente o Giroud per l'attacco della Juve. Questo il ballottaggio in atto in casa bianconera secondo quanto si legge sul sito del Corriere dello Sport: "I bianconeri hanno rotto gli indugi: nel mercato di gennaio, ufficialmente iniziato oggi, arriverà un attaccante. Pirlo ha fatto capire di preferire l'attaccante del Chelsea, mentre Paratici nel pre partita contro l'Udinese aveva strizzato l'occhio al centravanti del Napoli: dipenderà dai costi delle due operazioni".