CdS - Loftus-Cheek proibitivo per costi: ecco com'è nata l'idea Anguissa

Il mercato del Napoli è strettamente connesso al bilancio, alle esigenze economiche, e ciò significa che nella lista i nomi entrano ed escono a seconda delle richieste. Del costo dei cartellini, delle formule e degli ingaggi: motivo per cui Loftus-Cheek, appena rientrato al Chelsea dal prestito al Fulham, è ritenuto quasi proibitivo così come Youssouf del Saint-Etienne; motivo per cui, proprio per una questione di costi, un altro uomo del Fulham, ancora oggi al Fulham, è considerato un'opportunità: André-Frank Zambo Anguissa. Lo scrive il Corriere dello Sport.