Cds - Lotito ha rischiato: così il Napoli gli stava soffiando Provedel

Meret, questione di un giorno e quasi non diventava il portiere dello Spezia. Questione di intrecci di mercato, rivela il Corriere dello Sport: Keylor Navas non sarebbe mai arrivato, così Provedel diventò l'indiziato numero uno per la porta del Napoli. A inizio agosto Giuntoli cercò di inserirsi nella trattativa imbastita dalla Lazio, per soffiarlo ai biancocelesti. Lotito era troppo sicuro che l'affare sarebbe andato in porto, per via della parola data da Provedel e il suo agente dall’inizio di luglio.