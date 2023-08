Cds - Lozano è il tormento del Napoli: se parte, ADL ha già pronto il sostituto

Da capire cosa succederà con Lozano. Dopo il no a Zielinski, l’Al-Alhi avrebbe pensato a Lozano per il quale sarebbe pronta un’offertona

Da capire cosa succederà con Lozano. Dopo il no a Zielinski, l’Al-Alhi avrebbe pensato a Lozano per il quale sarebbe pronta un’offertona capace di rendere felice chiunque, scrive il Corriere dello Sport raccontando del futuro del messicano: "Però queste sono le voci e poi esistono i fatti, che possono concretizzarsi o anche no in questa finestra che rimane aperta: i 32 milioni per el Chucky basterebbero ed avanzerebbero per appagare Aurelio De Laurentiis, ma bisognerà come sempre aspettare e, chiaramente verificare.

Lozano è uno dei tormenti del Napoli, che sa di poter perdere il messicano a zero nella prossima estate ma spera, invece, che da Los Angeles, nel caso gli arabi spariscano, si ripresentino: il piano di Adl è pronto e, se si dovesse liberare la fascia di destra (o anche quella di sinistra), il Napoli tornerebbe a sollecitare una risposta dall’Eintracht Francoforte per Lindstrøm (23)".