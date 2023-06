Cds - Luis Enrique resta una possibilità, ma lui vuole solo la Premier

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In questo viaggio in una dimensione favolistica, giocate seducenti, tagli e diagonali, sovrapposizioni e inseguimento del terzo uomo, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Luis Enrique, il capolista di una quindicina di giorni fa, che però ha espresso le proprie volontà, ha sottolineato che gli piacerebbe andarsene in Premier e pazienza se le panchine sono ormai occupate: si può sempre aspettare, senza gufare.