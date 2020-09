CdS - Machach verso l'Olanda, per Llorente possibile sorpresa internazionale

Sono diversi i giocatori del Napoli in uscita, il che significa grande lavoro per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Zinedine Machach (24) è uno di quelli che ha respirato poco l'aria napoletana e che è destinato nuovamente ad andare via: come riportato dal Corriere dello Sport, per il centrocampista francese ci sarebbe la possibilità di un'esperienza in Olanda.

Possibile soluzione esterna anche per Fernando Llorente (35), che può ancora viaggiare su un respiro internazionale che potrebbe - si legge - aprire delle sorprese per il futuro dello spagnolo.