CdS - Mandava piace un sacco a Giuntoli: è il favorito per la fascia mancina

Reinildo Mandava, anni 27, terzino del Lille, è il favorito per vestire la maglia del Napoli la prossima stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che costando meno di Emerson, è un nome più spendibile per la società azzurra, che ha necessità di rinforzarsi sulle corsie laterali di difesa. In alternativa c'è Tsimikas del Liverpool, cercato già un anno fa quando il Napoli andò vicino al suo acquisto.