CdS - Mandava prima scelta per l'estate: il Napoli accelera per chiudere subito

Il Napoli cerca un terzino sinistro, l'obiettivo è già stato individuato. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Reinildo Mandava, a lungo la prima scelta, una specie di ossessione che sta lì, non viene liberato da Lilla, non subito, e dunque il Napoli può solo rassegnarsi ad aspettarlo, a meno che - intanto - non succeda altro. Però dal taccuino di Giuntoli, Mandava non verrà cancellato, fino a prova contraria, e semmai fosse possibile accelerare l’operazione, il Napoli offrirebbe la propria disponibilità: giocare d’anticipo aiuta a sottrarsi alle aste, che sono fastidiose".