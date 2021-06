CdS - Mario Rui via? No, ha appena rinnovato: c'è un motivo per cui è imprescindibile

Mario Rui non andrà via da Napoli, salvo sorprese. Lo lascia intendere il Corriere dello Sport che nella sua edizione odierna parla dell'esterno portoghese ricordando che ha appena rinnovato fino al 2025, che ha raccolto 131 presenze e che al momento è un investimento e anche un riferimento tattico imprescindibile dato che le condizioni di Ghoulam sono comunque incerte. Per tutti questi motivi, ad oggi, l'ex Roma resta a Napoli.