CdS - Matvienko ha deciso di aspettare: spunta un retroscena sul futuro dell'ucraino

Se parte Koulibaly, ipotesi possibile, servirà un sostituto. Il Napoli lo ha individuato anche in Matvienko dello Shakhtar. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il giocatore sa che per il suo eventuale arrivo bisognerà prima aspettare l'uscita di Koulibaly e lui per il momento ha deciso di aspettare il Napoli. Un altro nome seguito dalla dirigenza azzurra è quello di Sokratis dell'Arsenal qualora partisse anche Maksimovic.