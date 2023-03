Cds - Meret in bilico? Nel caso, già pronte due alternative

La scadenza del contratto di Alex Meret allarga il ventaglio

La scadenza del contratto di Alex Meret allarga il ventaglio: al momento, come scrive il Corriere dello Sport, non c'è nulla che autorizzi a pensare a una separazione - nulla - ma se a fine stagione le strade dovessero dividersi allora si guarderà altrove. A Vicario innanzitutto, 26 anni in volo tra i pali dell'Empoli e della Nazionale. E ancora: piace molto Caprile, ventunenne dell'Under 21 e soprattutto del Bari. L'altro club di famiglia De Laurentiis.