CdS - Meret, si parla con gli agenti per il rinnovo. In attesa anche Mertens

Il mercato è infinito, si parla con tutti, anche con l'agente di Meret, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il quale, con serenità, si sta pianificando il futuro. Non c'è molto altro da dire, ad oggi, con i rappresentanti di Ospina (seguito dal Real Madrid, dove ritroverebbe Ancelotti) e Ghoulam, legati al Napoli fino a giugno, mentre Mertens continua a sperare che il Napoli possa esercitare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.